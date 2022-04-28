Зенітні ракетні війська ЗСУ знищили вісім повітряних цілей РФ
Четвер, 28 квітня 2022, 00:05
За добу 27 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил та Сухопутних військ уразили вісім повітряних цілей.
Джерело: пресцентр командування Повітряних сил
Деталі: В небі України у середу ворог втратив:
- 1 літак (імовірно Су-34);
- 1 крилату ракету;
- 6 БпЛА ОТР.
Дослівно: "Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань у повітряному просторі України. Здійснює перевезення, патрулювання повітряного простору, прикриття наземних військ та нанесення повітряних ударів по окупантах".
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