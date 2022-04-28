Зенітні ракетні війська ЗСУ знищили вісім повітряних цілей РФ

За добу 27 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил та Сухопутних військ уразили вісім повітряних цілей.

Джерело: пресцентр командування Повітряних сил

Деталі: В небі України у середу ворог втратив:

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1 літак (імовірно Су-34);

1 крилату ракету;

6 БпЛА ОТР.

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Дослівно: "Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань у повітряному просторі України. Здійснює перевезення, патрулювання повітряного простору, прикриття наземних військ та нанесення повітряних ударів по окупантах".