Зенитные ракетные войска ВСУ уничтожили восемь воздушных целей РФ

За сутки 27 апреля подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил и Сухопутных войск поразили восемь воздушных целей.

Источник: пресс-центр командования Воздушных сил

Детали: В небе Украины в среду враг потерял:

Реклама:

1 самолет (предположительно Су-34);

1 крылатую ракету;

6 БпЛА ОТР.

Обломки сбитой российской ракеты стоимостью в несколько миллионов долларов

Дословно: "Авиация Воздушных сил продолжает выполнение специальных задач в воздушном пространстве Украины. Осуществляет перевозку, патрулирование воздушного пространства, прикрытие наземных войск и нанесение воздушных ударов по оккупантам".