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Зенитные ракетные войска ВСУ уничтожили восемь воздушных целей РФ

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 апреля 2022, 00:05
обломки российской ракеты фото - Воздушные силы

За сутки 27 апреля подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил и Сухопутных войск поразили восемь воздушных целей.

Источник: пресс-центр командования Воздушных сил

Детали: В небе Украины в среду враг потерял:

  • 1 самолет (предположительно Су-34);
  • 1 крылатую ракету;
  • 6 БпЛА ОТР.
 
Обломки сбитой российской ракеты стоимостью в несколько миллионов долларов

Дословно: "Авиация Воздушных сил продолжает выполнение специальных задач в воздушном пространстве Украины. Осуществляет перевозку, патрулирование воздушного пространства, прикрытие наземных войск и нанесение воздушных ударов по оккупантам".

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