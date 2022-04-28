Зенитные ракетные войска ВСУ уничтожили восемь воздушных целей РФ
Четверг, 28 апреля 2022, 00:05
За сутки 27 апреля подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил и Сухопутных войск поразили восемь воздушных целей.
Источник: пресс-центр командования Воздушных сил
Детали: В небе Украины в среду враг потерял:
- 1 самолет (предположительно Су-34);
- 1 крылатую ракету;
- 6 БпЛА ОТР.
Дословно: "Авиация Воздушных сил продолжает выполнение специальных задач в воздушном пространстве Украины. Осуществляет перевозку, патрулирование воздушного пространства, прикрытие наземных войск и нанесение воздушных ударов по оккупантам".
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