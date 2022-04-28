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Польща хоче продовжити термін виплат за українських біженців

Четвер, 28 квітня 2022, 00:20

Польський Сейм схвалив зміни до Закону про спеціальну допомогу, які ще на 60 днів продовжує  термін виплати допомоги на надання житла та харчування біженцям з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl.

Як зазначається, за таку ініціативу проголосувало абсолютна більшість депутатів – 429, тоді як проти були лише 10 депутатів ультраправої "Конфедерації". Перед цим на вимогу "Конфедерації" Сейм розглянув питання відхилення цієї ініціативи, але очікувано не підтримав його.

Законопроект передбачає  продовження терміну допомоги за надання житла та харчування біженцям з України до 120 днів. Це на 60 днів більше, ніж передбачено чинним законодавством. Розмір такої допомоги на одну особу становить 40 злотих (біля 300 грн) на добу.

Законодавчі зміни також передбачають можливість контролю за цими виплатами. Уряд буде вести базу звернень на пільги, звідки цю інформацію зможуть отримувати органи місцевого самоврядування.

Для набрання чинності законодавчі зміни мають бути схвалені Сенатом та підписані президентом Анджеєм Дудою.

Нагадаємо, раніше польський Національний центр крові раніше оголосив про збір декларацій від охочих здати донорську кров для України. Понад 10 тисяч поляків вже задекларували готовність здати донорську кров для українців, якщо виникне така потреба.

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Теми: Польщабіженці
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