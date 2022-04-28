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Польша хочет продлить срок выплат за украинских беженцев

Четверг, 28 апреля 2022, 00:20

Польский Сейм одобрил изменения в Закон о специальной помощи, которые еще на 60 дней продлевают срок выплаты пособия на предоставление жилья и питания беженцам из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Как отмечается, за такую ​​инициативу проголосовало абсолютное большинство депутатов – 429, в то время как против было только 10 депутатов ультраправой "Конфедерации". Перед этим по требованию Конфедерации Сейм рассмотрел вопрос отклонения этой инициативы, но ожидаемо не поддержал его.

Законопроект предусматривает продление срока помощи за предоставление жилья и питания беженцам из Украины до 120 дней. Это на 60 дней больше, чем предусмотрено действующим законодательством. Размер такой помощи на одного человека составляет 40 злотых (около 300 грн) в сутки.

Законодательные изменения также предусматривают возможность контроля над этими выплатами. Правительство будет вести базу обращений по льготам, откуда эту информацию смогут получать органы местного самоуправления.

Для вступления в силу законодательные изменения должны быть одобрены Сенатом и подписаны президентом Анджеем Дудой.

Напомним, ранее польский Национальный центр крови ранее объявил о сборе деклараций от желающих сдать донорскую кровь для Украины. Более 10 тысяч поляков уже задекларировали готовность сдать донорскую кровь для украинцев, если возникнет такая необходимость.

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Темы: Польшабеженцы
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