Польша хочет продлить срок выплат за украинских беженцев

Польский Сейм одобрил изменения в Закон о специальной помощи, которые еще на 60 дней продлевают срок выплаты пособия на предоставление жилья и питания беженцам из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Как отмечается, за такую ​​инициативу проголосовало абсолютное большинство депутатов – 429, в то время как против было только 10 депутатов ультраправой "Конфедерации". Перед этим по требованию Конфедерации Сейм рассмотрел вопрос отклонения этой инициативы, но ожидаемо не поддержал его.

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Законопроект предусматривает продление срока помощи за предоставление жилья и питания беженцам из Украины до 120 дней. Это на 60 дней больше, чем предусмотрено действующим законодательством. Размер такой помощи на одного человека составляет 40 злотых (около 300 грн) в сутки.

Законодательные изменения также предусматривают возможность контроля над этими выплатами. Правительство будет вести базу обращений по льготам, откуда эту информацию смогут получать органы местного самоуправления.

Для вступления в силу законодательные изменения должны быть одобрены Сенатом и подписаны президентом Анджеем Дудой.

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Напомним, ранее польский Национальный центр крови ранее объявил о сборе деклараций от желающих сдать донорскую кровь для Украины. Более 10 тысяч поляков уже задекларировали готовность сдать донорскую кровь для украинцев, если возникнет такая необходимость.