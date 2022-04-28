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Понад 4 тисячі американців подали заявки на спонсорство українців-біженців у США

Анастасія КалатурЧетвер, 28 квітня 2022, 04:35
Понад 4 тисячі американців подали заявки на спонсорство українців-біженців у США
ФОТО: GETTY

За два дні понад 4 тисяч американців подали заявки  на спонсорування українців, які бажають приїхати до Штатів, у рамках програми "Єднаймося для України".

Джерело:  представник Служби громадянства та імміграції США у CNN

Деталі: Спонсори повинні пройти власну перевірку безпеки та заявити про фінансову підтримку.

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Кількість осіб, яких може спонсорувати людина чи група, не обмежена, але представники адміністрації зазначили, що вони оцінюватимуть кошти та можливості для підтримки українців.

Передісторія:

  • 25 квітня уряд США запустив програму Uniting for Ukraine ("Єднаймося для України").
  • По цій програмі українці отримають право на в’їзд в США строком до 2 років з правом на подання документів на працевлаштування в США.
  • Щоб отримати право на перебування в США по цій програмі, українці мали перебувати на території України станом на 11 лютого 2022 року, пройти вакцинацію, низку перевірок та мати спонсора в Штатах.

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Теми: війнаСША
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