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Понад 4 тисячі американців подали заявки на спонсорство українців-біженців у США

Анастасія КалатурЧетвер, 28 квітня 2022, 04:35
ФОТО: GETTY

За два дні понад 4 тисяч американців подали заявки  на спонсорування українців, які бажають приїхати до Штатів, у рамках програми "Єднаймося для України".

Джерело:  представник Служби громадянства та імміграції США у CNN

Деталі: Спонсори повинні пройти власну перевірку безпеки та заявити про фінансову підтримку.

Кількість осіб, яких може спонсорувати людина чи група, не обмежена, але представники адміністрації зазначили, що вони оцінюватимуть кошти та можливості для підтримки українців.

Передісторія:

  • 25 квітня уряд США запустив програму Uniting for Ukraine ("Єднаймося для України").
  • По цій програмі українці отримають право на в’їзд в США строком до 2 років з правом на подання документів на працевлаштування в США.
  • Щоб отримати право на перебування в США по цій програмі, українці мали перебувати на території України станом на 11 лютого 2022 року, пройти вакцинацію, низку перевірок та мати спонсора в Штатах.

Теми: війнаСША
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