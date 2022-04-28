Понад 4 тисячі американців подали заявки на спонсорство українців-біженців у США

За два дні понад 4 тисяч американців подали заявки на спонсорування українців, які бажають приїхати до Штатів, у рамках програми "Єднаймося для України".

Джерело: представник Служби громадянства та імміграції США у CNN

Деталі: Спонсори повинні пройти власну перевірку безпеки та заявити про фінансову підтримку.

Кількість осіб, яких може спонсорувати людина чи група, не обмежена, але представники адміністрації зазначили, що вони оцінюватимуть кошти та можливості для підтримки українців.

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