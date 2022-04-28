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Более 4 тысяч американцев подали заявки на спонсорство украинцев-беженцев в США

Анастасия КалатурЧетверг, 28 апреля 2022, 04:35
ФОТО: GETTY

За два дня более 4 тысяч американцев подали заявки на спонсирование украинцев, желающих приехать в Штаты, в рамках программы "Объединяемся для Украины".

Источник: представитель Службы гражданства и иммиграции США в CNN

Детали: Спонсоры должны пройти проверку безопасности и заявить о финансовой поддержке.

Количество лиц, которых может спонсировать человек или группа, не ограничено, но представители администрации отметили, что они будут оценивать средства и возможности для поддержки украинцев.

Предыстория:

  • 25 апреля правительство США запустило программу Uniting for Ukraine ("Объединяемся для Украины").
  • По этой программе украинцы получат право на въезд в США сроком до 2 лет с правом на предоставление документов на трудоустройство в США.
  • Чтобы получить право на пребывание в США по этой программе, украинцы должны были находиться на территории Украины по состоянию на 11 февраля 2022 года, пройти вакцинацию, ряд проверок и иметь спонсора в Штатах.

Темы: войнаСША
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