Более 4 тысяч американцев подали заявки на спонсорство украинцев-беженцев в США

За два дня более 4 тысяч американцев подали заявки на спонсирование украинцев, желающих приехать в Штаты, в рамках программы "Объединяемся для Украины".

Источник: представитель Службы гражданства и иммиграции США в CNN

Детали: Спонсоры должны пройти проверку безопасности и заявить о финансовой поддержке.

Количество лиц, которых может спонсировать человек или группа, не ограничено, но представители администрации отметили, что они будут оценивать средства и возможности для поддержки украинцев.

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