Более 4 тысяч американцев подали заявки на спонсорство украинцев-беженцев в США
Четверг, 28 апреля 2022, 04:35
За два дня более 4 тысяч американцев подали заявки на спонсирование украинцев, желающих приехать в Штаты, в рамках программы "Объединяемся для Украины".
Источник: представитель Службы гражданства и иммиграции США в CNN
Детали: Спонсоры должны пройти проверку безопасности и заявить о финансовой поддержке.
Количество лиц, которых может спонсировать человек или группа, не ограничено, но представители администрации отметили, что они будут оценивать средства и возможности для поддержки украинцев.
Предыстория:
- 25 апреля правительство США запустило программу Uniting for Ukraine ("Объединяемся для Украины").
- По этой программе украинцы получат право на въезд в США сроком до 2 лет с правом на предоставление документов на трудоустройство в США.
- Чтобы получить право на пребывание в США по этой программе, украинцы должны были находиться на территории Украины по состоянию на 11 февраля 2022 года, пройти вакцинацию, ряд проверок и иметь спонсора в Штатах.