Луганщина: 4 загиблих і 4 поранених, найбільше руйнувань у Лисичанську й Попасній 

За добу в Луганській області загинули чотири людини, поранено ще чотирьох, 10 будинків зруйновано в Попасній, 13 будинків – у Лисичанську.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова Гайдая: "29 разів російська армія завдавала ударів по мирних помешканнях луганчан. Застосовані, авіація, системи залпового вогню, ствольна артилерія, мінометна зброя.

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По 10 разів ворог обстрілював Попасну та Лисичанськ, чотири але дуже тривалі рази – Гірську громаду.

Зранку стало відомо про ще 10 зруйнованих будинків в Попасній".

Деталі: У Гірському в середу зранку загинув 58-річний місцевий житель, який вийшов на подвір’я біля свого будинку та не встиг сховатися від вогню росіян, у Сєвєродонецьку – 85-річна жінка, у Новодружеську та Лисичанську – два чоловіки.

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Ще чотири людині отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Пряма мова: "Потужні обстріли Лисичанська – там знищено 13 будинків. Місто потерпало від вогню росіян упродовж усієї доби 27 квітня.

Лисичанськ – великий за площею населений пункт. І тим легше росіянам кудись влучити, а нашим рятівникам складніше швидко відреагувати. Займання через обстріли відбуваються майже по всій території, а це практично 100 кв. км".

Деталі: Минулої ночі сталося потрапляння у два будинки – загасили.

У середу вдень полум’я охопило одразу 8 будинків, а під вечір росіяни влучили ще у три.

Також три будинки зайнялися у Новодружеську, у Сєвєродонецьку – магазин.

У Гірському загорілися столярна майстерня та трансформатор, який вже неможливо відремонтувати. Об’єкт повністю знищено – люди будуть без світла та мобільного зв’язку.

Загалом за добу в Луганській області ліквідована 21 пожежа, що виникла внаслідок обстрілів окупаційними військами РФ.