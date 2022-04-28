Луганщина: 4 загиблих і 4 поранених, найбільше руйнувань у Лисичанську й Попасній 

За добу в Луганській області загинули чотири людини, поранено ще чотирьох, 10 будинків зруйновано в Попасній, 13 будинків – у Лисичанську.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова Гайдая: "29 разів російська армія завдавала ударів по мирних помешканнях луганчан. Застосовані, авіація, системи залпового вогню, ствольна артилерія, мінометна зброя.

По 10 разів ворог обстрілював Попасну та Лисичанськ, чотири але дуже тривалі рази – Гірську громаду.

Зранку стало відомо про ще 10 зруйнованих будинків в Попасній".

Деталі: У Гірському в середу зранку загинув 58-річний місцевий житель, який вийшов на подвір’я біля свого будинку та не встиг сховатися від вогню росіян, у Сєвєродонецьку – 85-річна жінка, у Новодружеську та Лисичанську – два чоловіки.

Ще чотири людині отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Пряма мова: "Потужні обстріли Лисичанська – там знищено 13 будинків. Місто потерпало від вогню росіян упродовж усієї доби 27 квітня.

Лисичанськ – великий за площею населений пункт. І тим легше росіянам кудись влучити, а нашим рятівникам складніше швидко відреагувати. Займання через обстріли відбуваються майже по всій території, а це практично 100 кв. км".

Деталі: Минулої ночі сталося потрапляння у два будинки – загасили.

У середу вдень полум’я охопило одразу 8 будинків, а під вечір росіяни влучили ще у три.

Також три будинки зайнялися у Новодружеську, у Сєвєродонецьку – магазин.

У Гірському загорілися столярна майстерня та трансформатор, який вже неможливо відремонтувати. Об’єкт повністю знищено – люди будуть без світла та мобільного зв’язку.

Загалом за добу в Луганській області ліквідована 21 пожежа, що виникла внаслідок обстрілів окупаційними військами РФ.