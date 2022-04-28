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Луганщина: 4 погибших и 4 раненых, больше всего разрушений в Лисичанске и Попасной

Елена РощинаЧетверг, 28 апреля 2022, 08:10
Луганщина: 4 погибших и 4 раненых, больше всего разрушений в Лисичанске и Попасной
Луганщина, фото Сергея Гайдая

За сутки в Луганской области погибли четыре человека, ранены еще четыре, 10 домов разрушены в Попасной, 13 домов – в Лисичанске.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь Гайдая: "29 раз российская армия наносила удары по мирным домам луганчан. Применены, авиация, системы залпового огня, ствольная артиллерия, минометное оружие.

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По 10 раз враг обстреливал Попасную и Лисичанск, четыре но очень продолжительных раза – Горскую общину.

Утром стало известно еще о 10 разрушенных домах в Попасной".

Детали: В Горском в среду утром погиб 58-летний местный житель, который вышел во двор у своего дома и не успел скрыться от огня россиян, в Северодонецке – 85-летняя женщина, в Новодружеске и Лисичанске – два человека.

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Еще четыре человека получили ранения разной степени тяжести.

Прямая речь: "Мощные обстрелы Лисичанска – там уничтожены 13 домов. Город подвергался огню россиян на протяжении всех суток 27 апреля.

Лисичанск – большой по площади населенный пункт. И тем легче россиянам куда-то попасть, а нашим спасателям сложнее быстро отреагировать. Возгорания из-за обстрелов проходят почти по всей территории, а это практически 100 кв. км".

Детали: Прошлой ночью произошло попадание в два дома – потушили.

В среду днем ​​пламя охватило сразу 8 домов, а к вечеру россияне попали еще в три.

Также три дома загорелись в Новодружеске, в Северодонецке – магазин.

В Горском загорелась столярная мастерская и трансформатор, который уже невозможно отремонтировать. Объект полностью уничтожен – люди будут без света и мобильной связи.

Всего за сутки в Луганской области ликвидирован 21 пожар, возникший в результате обстрелов оккупационными войсками РФ.

УП, дополнено
Темы: Луганская областьвойна
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