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Чорноморський флот РФ, попри втрати, здатний бити по Україні - розвідка Британії

"Європейська правда"Четвер, 28 квітня 2022, 08:30

Чорноморський флот Росії, незважаючи на втрати кораблів, зберігає здатність завдавати ударів по українських та прибережних цілях.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в четвер вранці, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що в цей час у Чорноморській оперативній зоні знаходяться близько 20 кораблів ВМФ Росії, у тому числі підводні човни. 

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Протока Босфор залишається закритою для всіх нетурецьких військових кораблів, що робить Росію нездатною замінити втрачений крейсер "Москва" у Чорному морі. 

"Незважаючи на ганебні втрати десантного корабля "Саратов" та крейсера "Москва", Чорноморський флот Росії зберігає здатність наносити удари по українських та прибережних цілях", - йдеться у повідомленні.

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Теми: Чорне мореРосіявійнаВелика Британія
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