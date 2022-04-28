Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Чорноморський флот РФ, попри втрати, здатний бити по Україні - розвідка Британії

"Європейська правда"Четвер, 28 квітня 2022, 08:30

Чорноморський флот Росії, незважаючи на втрати кораблів, зберігає здатність завдавати ударів по українських та прибережних цілях.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в четвер вранці, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що в цей час у Чорноморській оперативній зоні знаходяться близько 20 кораблів ВМФ Росії, у тому числі підводні човни. 

Протока Босфор залишається закритою для всіх нетурецьких військових кораблів, що робить Росію нездатною замінити втрачений крейсер "Москва" у Чорному морі. 

"Незважаючи на ганебні втрати десантного корабля "Саратов" та крейсера "Москва", Чорноморський флот Росії зберігає здатність наносити удари по українських та прибережних цілях", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Морський бій навколо України: як НАТО може допомогти здолати агресора на воді.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Чорне мореРосіявійнаВелика Британія
Головне сьогодні

Росія ігнорує спецпереговори про Маріуполь і Медведчук її не цікавить – Подоляк

Німеччина готова підтримати ембарго на російську нафту - WSJ

Ворог зосередив зусилля на утриманні позицій біля Харкова – зведення

Байден відповів на газовий шантаж Росії

Війна в Україні може тривати роками – Столтенберг

Гутерреш "шокований", що РФ вдарила ракетами по Києву, поки він у місті – ВВС

Усі новини...
Чорне море
В морі біля Одеси бачили кораблі: військові кажуть, це некеровані баржі
ЗСУ вдарили по ворожих позиціях на острові Зміїний, влучили в пункт управління – ОК "Південь"
Росія використовує як мінімум 4 субмарини для ракетних атак по Україні
Останні новини
10:00
Делегації Молдови і невизнаного Придністров'я зустрілись для топ-перемовин
09:57
Військові збили безпілотник над Дніпропетровщиною, той впав на будинок
09:52
Що відшкодовує страхова і на що розраховувати під час війни – розбір
09:47
Стало відомо про загибель малюка й підлітка і поранення ще 5-х дітей за час війни
09:41
Окупанти стали частіше викрадати людей, пересуватися в Мелітополі небезпечно – мер
09:32
Україна має потенціал, щоб не допустити продовольчої кризи у світі – Зеленський
09:31
Влада окупованого Енергодара переїхала у Запоріжжя
09:19
В Італії скрутять кондиціонери влітку, щоб зменшити залежність від газу РФ
09:07
Регіони: був удар по Краматорську, із "Азовсталі" сподіваються вивести цивільних 
08:48
Росія ігнорує спецпереговори про Маріуполь і Медведчук її не цікавить – Подоляк
Усі новини...