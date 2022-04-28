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Черноморский флот РФ, несмотря на потери, способен бить по Украине - разведка Британии

"Европейская правда"Четверг, 28 апреля 2022, 08:30

Черноморский флот России, несмотря на потери кораблей, сохраняет способность наносить удары по украинским и прибрежным целям.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии в четверг утром, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что в настоящее время в Черноморской оперативной зоне находятся около 20 кораблей ВМФ России, в том числе подлодки.

Пролив Босфор остается закрытым для всех нетурецких военных кораблей, что делает Россию неспособной заменить утраченный крейсер "Москва" в Черном море.

"Несмотря на позорные потери десантного корабля "Саратов" и крейсера "Москва", Черноморский флот России сохраняет способность наносить удары по украинским и прибрежным целям", - говорится в сообщении.

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Темы: Черное мореРосcиявойнаВеликобритания
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