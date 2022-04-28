Захоплена росіянами ЗАЕС знизила потужність: пошкоджено високовольтну лінію

Запорізька АЕС наразі працює для живлення лише власних потреб через пошкодження високовольтної лінії 330 кВ на півдні України.

Джерело: Енергоатом у Telegram

Дослівно Енергоатом: "Через пошкодження високовольтної лінії 330 кВ у південному регіоні України Запорізьку АЕС для забезпечення стійкої роботи енергосистеми перевели на рівень потужності, за якого забезпечується тільки живлення власних потреб".

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Деталі: В Енергоатомі додали, що екологічний, протипожежний та радіаційний стан на території промислового майданчика Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні – в межах норми.