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Захоплена росіянами ЗАЕС знизила потужність: пошкоджено високовольтну лінію

Ірина БалачукЧетвер, 28 квітня 2022, 09:26
ЗАЕС. Фото з Telegram Енергоатома

Запорізька АЕС наразі працює для живлення лише власних потреб через пошкодження високовольтної лінії 330 кВ на півдні України.

Джерело: Енергоатом у Telegram

Дослівно Енергоатом: "Через пошкодження високовольтної лінії 330 кВ у південному регіоні України Запорізьку АЕС для забезпечення стійкої роботи енергосистеми перевели на рівень потужності, за якого забезпечується тільки живлення власних потреб".

Деталі: В Енергоатомі додали, що екологічний, протипожежний та радіаційний стан на території промислового майданчика Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні – в межах норми.

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Теми: ЗАЕСвійнаелектроенергія
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