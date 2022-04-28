Захваченная россиянами ЗАЭС снизила мощность: повреждена высоковольтная линия
Четверг, 28 апреля 2022, 09:26
Запорожская АЭС сейчас работает для питания только собственных нужд из-за повреждения высоковольтной линии 330 кВ на юге Украины.
Источник: Энергоатом в Telegram
Дословно Энергоатом: "Из-за повреждения высоковольтной линии 330 кВ в южном регионе Украины Запорожскую АЭС для обеспечения устойчивой работы энергосистемы перевели на уровень мощности, при котором обеспечивается только питание собственных нужд".
Детали: В Энергоатоме добавили, что экологическое, противопожарное и радиационное состояние на территории промышленной площадки Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне – в пределах нормы.
ВИДЕО ДНЯ