Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Захваченная россиянами ЗАЭС снизила мощность: повреждена высоковольтная линия

Ирина БалачукЧетверг, 28 апреля 2022, 09:26
Захваченная россиянами ЗАЭС снизила мощность: повреждена высоковольтная линия
ЗАЭС. Фото из Telegram Энергоатома

Запорожская АЭС сейчас работает для питания только собственных нужд из-за повреждения высоковольтной линии 330 кВ на юге Украины.

Источник: Энергоатом в Telegram

Дословно Энергоатом: "Из-за повреждения высоковольтной линии 330 кВ в южном регионе Украины Запорожскую АЭС для обеспечения устойчивой работы энергосистемы перевели на уровень мощности, при котором обеспечивается только питание собственных нужд".

Реклама:

Детали: В Энергоатоме добавили, что экологическое, противопожарное и радиационное состояние на территории промышленной площадки Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне – в пределах нормы.

Темы: ЗАЭСвойнаэлектроэнергия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
ЗАЭС
Украинские саперы обезвредили 5 российских мин на пути МАГАТЭ
МВД: Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению. Главная угроза сейчас – вокруг ЗАЭС
В оккупированном Энергодаре россияне похитили еще одного работника ЗАЭС – Энергоатом
Последние новости
16:39
інфографікаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
Все новости...
Реклама: