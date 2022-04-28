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Захваченная россиянами ЗАЭС снизила мощность: повреждена высоковольтная линия

Ирина БалачукЧетверг, 28 апреля 2022, 09:26
ЗАЭС. Фото из Telegram Энергоатома

Запорожская АЭС сейчас работает для питания только собственных нужд из-за повреждения высоковольтной линии 330 кВ на юге Украины.

Источник: Энергоатом в Telegram

Дословно Энергоатом: "Из-за повреждения высоковольтной линии 330 кВ в южном регионе Украины Запорожскую АЭС для обеспечения устойчивой работы энергосистемы перевели на уровень мощности, при котором обеспечивается только питание собственных нужд".

Детали: В Энергоатоме добавили, что экологическое, противопожарное и радиационное состояние на территории промышленной площадки Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне – в пределах нормы.

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Темы: ЗАЭСвойнаэлектроэнергия
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