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Палата представників США проголосує за законопроєкт про ленд-ліз для України

"Європейська правда"Четвер, 28 квітня 2022, 09:56

Палата представників США планує проголосувати за законопроєкт про ленд-ліз для України у четвер, 28 квітня.

Про це повідомив Кевін Маккарті, республіканський лідер в Палаті представників, пише "Європейська правда".

Точний час голосування невідомий. За графіком, голосування у Палаті передбачені між 20:15 і 23:00 за Києвом.

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Напередодні законопроєкт розглянув регламентний комітет Палати представників США.

Нагадаємо, Сенат США 7 квітня одноголосно ухвалив законопроєкт щодо відновлення програми часів Другої світової війни, яка дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення Росії.

Сенатори швидко підтримали пропозицію, відому як ленд-ліз, оскільки українські військові довели, що можуть відбиватися від російських військ.

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Тепер законопроєкт повинна схвалити Палата представників.

Читайте детальніше: Новий рівень допомоги США: що змінить для України відкриття ленд-лізу

Теми: СШАУкраїназброя
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