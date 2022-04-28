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Палата представителей США проголосует за законопроект о ленд-лизе для Украины

"Европейская правда"Четверг, 28 апреля 2022, 09:56

Палата представителей США планирует проголосовать за законопроект о ленд-лизе для Украины в четверг, 28 апреля.

Об этом сообщил Кевин Маккарти, республиканский лидер в Палате представителей, пишет "Европейская правда".

Точное время голосования неизвестно. По графику голосования в Палате предусмотрены между 20:15 и 23:00 по Киеву.

Накануне законопроект рассмотрел регламентный комитет Палаты представителей США.

Напомним, Сенат США 7 апреля единогласно принял законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, которая позволит президенту Джо Байдену более эффективно отправлять оружие и другие поставки в Украину на фоне вторжения России.

Сенаторы быстро поддержали предложение, известное как ленд-лиз, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от российских войск.

Теперь законопроект должна одобрить Палата представителей.

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Темы: СШАУкраинаоружие
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