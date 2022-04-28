Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Харківщині жінка передавала ворогу інформацію про ЗСУ

Ірина БалачукЧетвер, 28 квітня 2022, 10:10
Фото поліції

Поліція Харківщини затримала 58-річну жінку, яка передавала ворогу таємну інформацію про розташування та переміщення військової техніки ЗСУ.

Джерело: поліція Харківської області в Facebook

Дослівно поліція: "Підозрювана через свій мобільний телефон у період з 26 по 27 квітня надавала своєму братові, який перебуває на непідконтрольній території та співпрацює з РФ, координати розташування військової техніки ЗСУ та інформацію щодо її переміщення".

Деталі: Зловмисницю затримали у селищі Васищеве.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї, озброєння та боєприпасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.

Теми: Харківська областьвійнаполіція
Головне сьогодні

Київ: під завалами будинку, куди поцілила ракета, знайшли загиблого

У Зеленського анонсують операцію з виведення людей із "Азовсталі" 

Делегації Молдови і невизнаного Придністров'я провели переговори

Росія ігнорує спецпереговори про Маріуполь і Медведчук її не цікавить – Подоляк

Німеччина готова підтримати ембарго на російську нафту - WSJ

Байден відповів на газовий шантаж Росії

Усі новини...
Харківська область
Росіяни закріпилися біля Таврійського, готуються форсувати Сіверський Донець – зведення Генштабу
Харківщина: внаслідок обстрілів є загиблий і поранені, ЗСУ взяли полонених
Десантники знищили російський гелікоптер "Алігатор"
Останні новини
11:40
Суд наклав арешт на Глухівський кар’єр кварцитів Дерипаски
11:37
Освітній омбудсмен пояснив, чи потрібно вчителям терміново повертатись в Україну
11:37
У війні з Росією загинув співробітник посольства США, який служив у ЗСУ
11:35
Одеситів просять зберігати спокій: планові морські артилерійські стрільби
11:28
В ОП кажуть, що зустріч Зеленського й Путіна – не на часі
11:12
Президентка Грузії пояснила, чому не планує помилування Саакашвілі
11:10
"Укренерго" ввела в роботу високовольтну лінію електропередачі на півдні України
10:56
Не вистачає піротехніків: Україна просить світ допомогти з розмінуванням
10:56
Окупанти обстріляли Харків з "Градів" і "Смерчів"
10:54
ПриватБанк переніс свій дата-центр до ЄС
Усі новини...