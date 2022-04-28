Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Харьковской области женщина передавала врагу информацию о ВСУ

Ирина БалачукЧетверг, 28 апреля 2022, 10:10
Фото полиции

Полиция Харьковской области задержала 58-летнюю женщину, которая передавала врагу секретную информацию о расположении и перемещении военной техники ВСУ.

Источник: полиция Харьковской области в Facebook

Дословно полиция: "Подозреваемая через свой мобильный телефон в период с 26 по 27 апреля предоставляла своему брату, который находится на неподконтрольной территории и сотрудничает с РФ, координаты расположения военной техники ВСУ и информацию о ее перемещении".

Детали: Злоумышленницу задержали в поселке Васищево.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения) УКУ.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Темы: Харьковская областьвойнаполиция
Главное сегодня

Киев: под завалами дома, куда попала ракета, найден погибший

У Зеленского анонсируют операцию по выводу людей с "Азовстали"

Делегации Молдовы и непризнанного Приднестровья провели переговоры

Россия игнорирует спецпереговоры о Мариуполе и Медведчук ее не интересует – Подоляк

Германия готова поддержать эмбарго на российскую нефть

Байден ответил на газовый шантаж России

Все новости...
Харьковская область
Россияне закрепились у Таврического, готовятся форсировать Северский Донец – сводка Генштаба
Харьковщина: в результате обстрелов есть погибший и раненые, ВСУ взяли пленных
Десантники уничтожили российский вертолет "Аллигатор"
Последние новости
11:40
Суд наложил арест на Глуховский карьер кварцитов Дерипаски
11:37
Образовательный омбудсмен объяснил, нужно ли учителям срочно возвращаться в Украину
11:37
В войне с Россией погиб сотрудник посольства США, служивший в ВСУ
11:35
Одесситов просят сохранять спокойствие: плановые морские артиллерийские стрельбы
11:28
В ОП говорят, что встреча Зеленского и Путина – не ко времени
11:12
Президент Грузии объяснила, почему не планирует помилование Саакашвили
11:10
"Укрэнерго" ввела в работу высоковольтную линию электропередачи на юге Украины
10:56
Не хватает пиротехников: Украина просит мир помочь с разминированием
10:56
Оккупанты обстреляли Харьков из "Градов" и "Смерчей"
10:54
ПриватБанк перенес свой дата-центр в ЕС
Все новости...