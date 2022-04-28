Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Харьковской области женщина передавала врагу информацию о ВСУ

Ирина БалачукЧетверг, 28 апреля 2022, 10:10
В Харьковской области женщина передавала врагу информацию о ВСУ
Фото полиции

Полиция Харьковской области задержала 58-летнюю женщину, которая передавала врагу секретную информацию о расположении и перемещении военной техники ВСУ.

Источник: полиция Харьковской области в Facebook

Дословно полиция: "Подозреваемая через свой мобильный телефон в период с 26 по 27 апреля предоставляла своему брату, который находится на неподконтрольной территории и сотрудничает с РФ, координаты расположения военной техники ВСУ и информацию о ее перемещении".

Реклама:

Детали: Злоумышленницу задержали в поселке Васищево.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения) УКУ.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьвойнаполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Харьковская область
Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Последние новости
16:39
інфографікаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
Все новости...
Реклама: