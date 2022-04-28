В Харьковской области женщина передавала врагу информацию о ВСУ

Полиция Харьковской области задержала 58-летнюю женщину, которая передавала врагу секретную информацию о расположении и перемещении военной техники ВСУ.

Источник: полиция Харьковской области в Facebook

Дословно полиция: "Подозреваемая через свой мобильный телефон в период с 26 по 27 апреля предоставляла своему брату, который находится на неподконтрольной территории и сотрудничает с РФ, координаты расположения военной техники ВСУ и информацию о ее перемещении".

Реклама:

Детали: Злоумышленницу задержали в поселке Васищево.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения) УКУ.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.