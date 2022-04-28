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Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю: серед постраждалих - дитина

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 квітня 2022, 10:12
Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю: серед постраждалих - дитина
фото з Telegram Запорізької ОВА

Російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю, попередньо - постраждали троє людей, пошкоджено два будинки в приватному секторі.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Дослівно: "Запоріжжя, ранок, прильот ворожої ракети. Попередня інформація: пошкоджено два будинки в приватному секторі. Удар був нанесений рашистською авіацією, застосували ракети Х-55 класу "повітря-земля".

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Наразі відомо щодо трьох постраждалих, одна з них дитина".

Деталі: Уточнену інформацію і подробиці обіцяють згодом.

Теми: Запоріжжявійна
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