Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю: серед постраждалих - дитина

фото з Telegram Запорізької ОВА

Російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю, попередньо - постраждали троє людей, пошкоджено два будинки в приватному секторі.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Дослівно: "Запоріжжя, ранок, прильот ворожої ракети. Попередня інформація: пошкоджено два будинки в приватному секторі. Удар був нанесений рашистською авіацією, застосували ракети Х-55 класу "повітря-земля".

Наразі відомо щодо трьох постраждалих, одна з них дитина".

Деталі: Уточнену інформацію і подробиці обіцяють згодом.