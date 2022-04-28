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Россияне ударили ракетами по Запорожью: среди пострадавших – ребенок

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 апреля 2022, 10:12
фото из Telegram Запорожской ОВА

Российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью, предварительно - пострадали три человека, повреждены два дома в частном секторе.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Дословно: "Запорожье, утро, прилет вражеской ракеты. Предварительная информация: повреждены два дома в частном секторе. Удар был нанесен рашистской авиацией, применили ракеты Х-55 класса "воздух-земля".

Пока известно о трех пострадавших, один из них ребенок".

Детали: Уточненную информацию и подробности обещают позже.

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Темы: Запорожьевойна
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