Россияне ударили ракетами по Запорожью: среди пострадавших – ребенок
Четверг, 28 апреля 2022, 10:12
Российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью, предварительно - пострадали три человека, повреждены два дома в частном секторе.
Источник: Запорожская областная военная администрация
Дословно: "Запорожье, утро, прилет вражеской ракеты. Предварительная информация: повреждены два дома в частном секторе. Удар был нанесен рашистской авиацией, применили ракеты Х-55 класса "воздух-земля".
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Пока известно о трех пострадавших, один из них ребенок".
Детали: Уточненную информацию и подробности обещают позже.