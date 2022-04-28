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У Придністров’ї оголосили воєнні збори – розвідка

Роман ПетренкоЧетвер, 28 квітня 2022, 10:17
У Придністров’ї оголосили воєнні збори – розвідка
армія "пмр"

У листі "Міністерства оборони ПМР" до голів місцевих адміністрацій, який отримало Головне управління розвідки, розкривається інформація щодо проведення призову громадян на "спеціальні збори".

Джерело: ГУР

Деталі: Лист датовано 21 квітня. Тобто, до початку останніх російських провокацій на території "ПМР".

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Зазначається, що мета зборів – "забезпечення 100% укомплектованості особистого складу Миротворчого контингенту Придністровської молдавської республіки, а також забезпечення зайнятістю працездатного населення республіки".

Брати участь у зборах можуть чоловіки до 55 років, яким гарантується "грошове і речове забезпечення, проживання і харчування". Грошове забезпечення непрацюючих громадян обіцяють від 2800 "рублів ПМР".

Самі збори триватимуть 90 днів.

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Попри формальну добровільність участі у зборах, у розвідки є інформація, що призов носитиме примусовий характер.

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Теми: Придністров'ярозвідкапровокаціївійна
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