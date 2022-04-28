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В Приднестровье объявили военные сборы – разведка

Роман ПетренкоЧетверг, 28 апреля 2022, 10:17
В Приднестровье объявили военные сборы – разведка
армия "пмр"

В письме "Министерства обороны ПМР" к председателям местных администраций, которое получило Главное управление разведки, раскрывается информация о проведении призыва граждан на "специальные сборы".

Источник: ГУР

Детали: Письмо датировано 21 апреля. То есть, до начала последних российских провокаций на территории ПМР.

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Отмечается, что цель собрания – "обеспечение 100% укомплектованности личного состава Миротворческого контингента Приднестровской молдавской республики, а также обеспечение занятостью трудоспособного населения республики".

Участвовать в собрании могут мужчины до 55 лет, которым гарантируется "денежное и вещное довольствие, проживание и питание". Денежное довольствие неработающих граждан обещают от 2800 "рублей ПМР".

Сами собрания продлятся 90 дней.

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Несмотря на формальную добровольность участия в собрании, у разведки есть информация, что призыв будет носить принудительный характер.

 

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Темы: Приднестровьеразведкапровокациивойна
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