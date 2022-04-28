Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Втрати Росії у війні ростуть: лише за минулу добу загинули 400 окупантів - Генштаб

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 квітня 2022, 10:26
ілюстративне фото ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вбитими 22800 військових, минулої доби загинули чотири сотні окупантів.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.04 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 22800 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 970 (+31) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2389 (+47) од,
  • артилерійських систем – 431 (+10) од,
  • РСЗВ - 151 (+2) од,
  • засоби ППО - 72 (+1) од,
  • літаків – 187 (+2) од,
  • гелікоптерів – 155 (+0) од,
  • автомобільної техніки - 1688 (+22) од,
  • кораблі /катери - 8 (+0) од,
  • цистерн з ПММ - 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 215 (+8),
  • спеціальна техніка - 31 (+0).
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Запорізькому та Ізюмському напрямках.

Дані постійно уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаРосія
Головне сьогодні

оновленоКиїв: під завалами будинку, куди поцілила ракета, знайшли загиблу

У Зеленського анонсують операцію з виведення людей із "Азовсталі" 

Делегації Молдови і невизнаного Придністров'я провели переговори

Росія ігнорує спецпереговори про Маріуполь і Медведчук її не цікавить – Подоляк

Німеччина готова підтримати ембарго на російську нафту - WSJ

Байден відповів на газовий шантаж Росії

Усі новини...
війна
Маріуполь: за ніч окупанти нанесли 50 авіаударів, скидали фосфорні бомби – Азов
Харківщина потерпає від артилерійського вогню РФ: 1 загиблий, 8 поранених
У Придністров’ї оголосили воєнні збори – розвідка
Останні новини
12:04
Подоляк вважає, що на території Росії теж будуть бойові дії
11:55
Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини з мінометів: понад 30 мін
11:50
У Twitter визнали завищення показників аудиторії з 2019 року
11:44
Словацький С-300 доїхав на південь України, уже захищає небо
11:40
Суд наклав арешт на Глухівський кар’єр кварцитів Дерипаски
11:37
Освітній омбудсмен пояснив, чи потрібно вчителям терміново повертатись в Україну
11:37
У війні з Росією загинув співробітник посольства США, який служив у ЗСУ
11:35
Одеситів просять зберігати спокій: планові морські артилерійські стрільби
11:28
В ОП кажуть, що зустріч Зеленського й Путіна – не на часі
11:12
Президентка Грузії пояснила, чому не планує помилування Саакашвілі
Усі новини...