Втрати Росії у війні ростуть: лише за минулу добу загинули 400 окупантів - Генштаб
Четвер, 28 квітня 2022, 10:26
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вбитими 22800 військових, минулої доби загинули чотири сотні окупантів.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.04 орієнтовно склали:
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- особового складу - близько 22800 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 970 (+31) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2389 (+47) од,
- артилерійських систем – 431 (+10) од,
- РСЗВ - 151 (+2) од,
- засоби ППО - 72 (+1) од,
- літаків – 187 (+2) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки - 1688 (+22) од,
- кораблі /катери - 8 (+0) од,
- цистерн з ПММ - 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 215 (+8),
- спеціальна техніка - 31 (+0).
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Запорізькому та Ізюмському напрямках.
Дані постійно уточнюються.