Потери России в войне растут: только за минувшие сутки погибли 400 захватчиков - Генштаб
Четверг, 28 апреля 2022, 10:26
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла убитыми 22800 военных, за прошедшие сутки погибли четыре сотни оккупантов.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 22800 (+400) человек ликвидировано,
- танков ‒ 970 (+31) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2389 (+47) ед,
- артиллерийских систем – 431 (+10) ед,
- РСЗО - 151 (+2) ед,
- средства ПВО - 72 (+1) ед,
- самолетов – 187 (+2) ед,
- вертолетов – 155 (+0) ед,
- автомобильной техники - 1688 (+22) ед,
- корабли /катера - 8(+0) ед,
- цистерн с ГСМ – 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 215 (+8),
- специальная техника – 31 (+0).
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (+0).
Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Запорожском и Изюмском направлениях.
Данные постоянно уточняются.
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