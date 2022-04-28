Міністри енергетики ЄС обговорять газовий шантаж РФ після зупинки постачань до Польщі й Болгарії

Міністри енергетики країн Євросоюзу 2 травня проведуть позачергову зустріч, на якій обговорять газовий шантаж РФ після того, як "Газпром" припинив постачання газу Польщі та Болгарії.

Як повідомляє Le Figaro, про це сказала міністерка екологічної трансформації Франції Барбара Помпілі, пише "Європейська правда".

"Після припинення постачань російського газу до Польщі та Болгарії європейці залишаються солідарними", - заявила вона, зазначивши, що зустріч відповідальних за енергетику міністрів відбудеться пообіді у понеділок 2 травня.

Нагадаємо, російський монополіст "Газпром" 27 квітня повністю призупинив постачання газу болгарській компанії "Булгаргаз" та польській PGNiG у зв'язку з несплатою в рублях.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала цей крок неприпустимим та що ЄС має план дій на такий сценарій.