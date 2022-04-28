Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Министры энергетики ЕС обсудят газовый шантаж РФ после остановки поставок в Польшу и Болгарию

"Европейская правда"Четверг, 28 апреля 2022, 10:42

Министры энергетики стран Евросоюза 2 мая проведут внеочередную встречу, на которой обсудят газовый шантаж РФ после того, как "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию.

Как сообщает Le Figaro, об этом сказала министр экологической трансформации Франции Барбара Помпили, пишет "Европейская правда".

"После прекращения поставок российского газа в Польшу и Болгарию европейцы остаются солидарными", - заявила она, отметив, что встреча ответственных за энергетику министров состоится после обеда в понедельник 2 мая.

Напомним, российский монополист "Газпром" 27 апреля полностью приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неуплатой в рублях.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала этот шаг недопустимым и сказала, что у ЕС есть план действий на такой сценарий.

Темы: ЕСРосcияэнергетика
Главное сегодня

обновлено от 10.44Киев: от ракетного обстрела 28 апреля погибла журналистка

У Зеленского анонсируют операцию по выводу людей с "Азовстали"

Делегации Молдовы и непризнанного Приднестровья провели переговоры

Россия игнорирует спецпереговоры о Мариуполе и Медведчук ее не интересует – Подоляк

Германия готова поддержать эмбарго на российскую нефть

Байден ответил на газовый шантаж России

Все новости...
ЕС
ЕС хочет упростить легальную миграцию, в первую очередь – для украинцев
Премьер Словакии призывает навсегда отменить пошлины на экспорт из Украины в ЕС
В МИД призвали Будапешт не ввязывать вопрос войны в Украине в дискуссию с ЕС
Последние новости
12:19
Продажи Apple могут упасть на 8 миллиардов долларов в этом квартале
12:12
Ликвидировали еще одного предателя, уже в Луганской области – ГУР
12:09
обновлено от 10.44Киев: от ракетного обстрела 28 апреля погибла журналистка
12:04
Подоляк считает, что на территории России тоже будут боевые действия
11:55
Россияне обстреляли пограничье Сумщины из минометов: более 30 мин
11:50
В Twitter признали завышение показателей аудитории с 2019 года
11:44
Словацкий С-300 доехал на юг Украины, уже защищает небо
11:40
Суд наложил арест на Глуховский карьер кварцитов Дерипаски
11:37
Образовательный омбудсмен объяснил, нужно ли учителям срочно возвращаться в Украину
11:37
В войне с Россией погиб сотрудник посольства США, служивший в ВСУ
Все новости...