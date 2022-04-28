Министры энергетики ЕС обсудят газовый шантаж РФ после остановки поставок в Польшу и Болгарию

Министры энергетики стран Евросоюза 2 мая проведут внеочередную встречу, на которой обсудят газовый шантаж РФ после того, как "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию.

Как сообщает Le Figaro, об этом сказала министр экологической трансформации Франции Барбара Помпили, пишет "Европейская правда".

"После прекращения поставок российского газа в Польшу и Болгарию европейцы остаются солидарными", - заявила она, отметив, что встреча ответственных за энергетику министров состоится после обеда в понедельник 2 мая.

Напомним, российский монополист "Газпром" 27 апреля полностью приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неуплатой в рублях.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала этот шаг недопустимым и сказала, что у ЕС есть план действий на такой сценарий.