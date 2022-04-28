Окупанти обстріляли відомий курорт на Донеччині
Четвер, 28 квітня 2022, 10:52
Загарбники обстріляли Слов’янський курорт, обстрілявши корпуси лікарні – прокуратура відкрила справу за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Джерело: Офіс генпрокурора
Деталі: За даними слідства, 26 квітня збройні сили РФ здійснили авіаобстріл Слов’янська, внаслідок якого значних руйнувань зазнали будівлі ДП "СКРЦ "Слов'янський курорт" ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", а саме – корпуси лікарні.
Наразі на місці обстрілу працюють слідчі та вибухотехніки.
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