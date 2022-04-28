Оккупанты обстреляли известный курорт в Донецкой области
Четверг, 28 апреля 2022, 10:52
Захватчики обстреляли Славянский курорт, обстреляв корпуса больницы – прокуратура открыла дело по факту нарушения законов и обычаев войны.
Источник: Офис генпрокурора
Детали: По данным следствия, 26 апреля вооруженные силы РФ совершили авиаобстрел Славянска, в результате которого значительные разрушения получили здание ГП "СКРЦ "Славянский курорт" ЧАО "Укрпрофздравница", а именно – корпуса больницы.
На месте обстрела работают следователи и взрывотехники.
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