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Оккупанты обстреляли известный курорт в Донецкой области

Роман ПетренкоЧетверг, 28 апреля 2022, 10:52
Оккупанты обстреляли известный курорт в Донецкой области

Захватчики обстреляли Славянский курорт, обстреляв корпуса больницы – прокуратура открыла дело по факту нарушения законов и обычаев войны.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, 26 апреля вооруженные силы РФ совершили авиаобстрел Славянска, в результате которого значительные разрушения получили здание ГП "СКРЦ "Славянский курорт" ЧАО "Укрпрофздравница", а именно – корпуса больницы.

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На месте обстрела работают следователи и взрывотехники.

Темы: Донецкая область
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