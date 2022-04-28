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У Бундестазі проходять дебати щодо зброї для України

"Європейська правда"Четвер, 28 квітня 2022, 11:39

У німецькому Бундестазі походять дебати щодо надання підтримки Україні, у тому числі важким озброєнням.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesspiegel.

І коаліційні, і опозиційні партії підтримують надання Україні важкого озброєння і хочуть схвалити відповідний заклик до уряду. 

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Депутати хочуть закликати уряд: 

- підтримувати зусилля для припинення вогню на умовах в інтересах України та, за необхідності, бути готовими забезпечувати його дотримання спільно з партнерами в ЄС і НАТО;

- продовжувати і за можливості прискорювати надання Україні військової допомоги, при цьому розширити постачання важкої зброї і складних систем - але так, щоб не послабити обороноздатність самої Німеччини;

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- долучати інші країни - щоб вони швидко передали Україні зброю радянських зразків і отримали для неї заміну від Німеччини;

- запропонувати українським військовим навчання поводження з наданою зброєю на території Німеччини або іншої країни НАТО;

- якнайшвидше закривати "дірки" в оснащенні Бундесверу, якщо такі виникатимуть. 

Серед конкретних пропозицій, які обговорюються - зенітні самохідні установки Gepard, на що вже є згода уряду. Проблема виникла із забезпеченням боєприпасів для них. Навчання з гаубицями для українських військових готові організувати на території Німеччини.

Це також радянські Т-72 завдяки обміну зі Словенією - Німеччина готова замінити їх своїми БМП Marder та Fuchs; гранатомети з дальністю 6 км напряму від німецьких виробників. Також Німеччина готова запропонувати навчання українських військових на САУ "Panzerhaubitze 2000", які Нідерланди хочуть поставити українській армії.

Крім того, компанія Rheinmetall подала запит до уряду на передачу Україні 88 вживаних танків Leopard та сотні БМП Marder, а група Krauss-Maffei Wegmann подала запит щодо сотні САУ "Panzerhaubitze 2000".

Теми: НімеччинаУкраїназброя
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