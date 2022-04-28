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В Бундестаге проходят дебаты по оружию для Украины

"Европейская правда"Четверг, 28 апреля 2022, 11:39

В немецком Бундестаге возникают дебаты по оказанию поддержки Украине, в том числе тяжелым вооружением.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesspiegel.

И коалиционные, и оппозиционные партии поддерживают предоставление Украине тяжелого вооружения и хотят одобрить соответствующий призыв к правительству.

Депутаты хотят призвать правительство:

- поддерживать усилия по прекращению огня на условиях и в интересах Украины и, при необходимости, быть готовыми обеспечивать его соблюдение совместно с партнерами в ЕС и НАТО;

- продолжать и при возможности ускорять предоставление Украине военной помощи, при этом расширить поставки тяжелого оружия и сложных систем - но так, чтобы не ослабить обороноспособность самой Германии;

- приобщать другие страны, чтобы они быстро передали Украине оружие советского образца и получили замену от Германии;

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- предложить украинским военным обучение обращению с предоставленным оружием на территории Германии или другой страны НАТО;

- как можно быстрее закрывать дыры в оснащении Бундесвера, если таковые будут возникать.

Среди конкретных обсуждаемых предложений - зенитные самоходные установки Gepard, на что уже есть согласие правительства. Проблема возникла с обеспечением боеприпасов для них. Обучение с гаубицами для украинских военных готово организовать на территории Германии.

Это также советские Т-72 благодаря обмену со Словенией – Германия готова заменить их своими БМП Marder и Fuchs; гранатометы с дальностью 6 км от немецких производителей. Также Германия готова предложить обучение украинских военных на САУ Panzerhaubitze 2000, которые Нидерланды хотят поставить украинской армии.

Кроме того, компания Rheinmetall подала запрос в правительство на передачу Украине 88 б/у танков Leopard и сотни БМП Marder, а группа Krauss-Maffei Wegmann подала запрос относительно сотни САУ "Panzerhaubitze 2000".

Темы: ГерманияУкраинаоружие
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