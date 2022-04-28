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ФСБ заявила, що "колишній український морпіх" готував теракт у Криму

Олена РощінаЧетвер, 28 квітня 2022, 11:40
Скриншот

Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила, що запобігла теракту в торговельно-розважальному комплексі в окупованому Сімферополі, і що готував його нібито колишній український морський піхотинець.

Джерело: РИА Новости

Деталі: ФСБ заявила, що "запобігла теракту в торговельно-розважальному комплексі в Сімферополі, де житель Криму готував вибух і підпал, його затримано".

Російська спецслужба стверджує, що "теракт у Сімферополі готував колишній український морпіх, який діяв за вказівкою націоналістів із полку "Азов".

Нібито за місцем його проживання співробітники ФСБ вилучили саморобний вибуховий пристрій із елементами ураження та "атрибутику українських нацформувань".

На доказ ФСБ оприлюднила відео, де демонстративно показаний український прапорець, нагрудний знак учасника АТО, пам’ятка учасникам російсько-української війни українською мовою тощо.

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Нагадаємо: Російська влада постійно вигадує фейки та провокації, аби нагнати жаху на власний народ та переконати його у необхідності війни проти України.

Теми: ФСБРосіявійнаКрим
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