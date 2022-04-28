ФСБ заявила, что "бывший украинский морпех" готовил теракт в Крыму

Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила, что предотвратила теракт в торгово-развлекательном комплексе в оккупированном Симферополе, и что готовил его якобы бывший украинский морской пехотинец.

Источник: РИА Новости

Детали: ФСБ заявила, что "предотвращен теракт в торгово-развлекательном комплексе в Симферополе, где житель Крыма готовил взрыв и поджог, он задержан".

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Российская спецслужба утверждает, что "теракт в Симферополе готовил бывший украинский морпех, действовавший по указке националистов из полка "Азов".

Якобы по месту его проживания сотрудники ФСБ изъяли самодельное взрывное устройства (СВУ) с поражающими элементами и "атрибутику украинских нацформирований".

В доказательство ФСБ обнародовала видео, на котором демонстративно показан украинский флажок, нагрудный знак участника АТО, памятка участникам российской-украинской войны на украинском языке и т.п.

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Напомним: Российские власти постоянно придумывают фейки и провокации, чтобы нагнать ужас на собственный народ и убедить его в необходимости войны против Украины.