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ФСБ заявила, что "бывший украинский морпех" готовил теракт в Крыму

Елена РощинаЧетверг, 28 апреля 2022, 11:40
ФСБ заявила, что бывший украинский морпех готовил теракт в Крыму
Скриншот

Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила, что предотвратила теракт в торгово-развлекательном комплексе в оккупированном Симферополе, и что готовил его якобы бывший украинский морской пехотинец. 

Источник: РИА Новости

Детали: ФСБ заявила, что "предотвращен теракт в торгово-развлекательном комплексе в Симферополе, где житель Крыма готовил взрыв и поджог, он задержан".

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Российская спецслужба утверждает, что "теракт в Симферополе готовил бывший украинский морпех, действовавший по указке националистов из полка "Азов".

Якобы по месту его проживания сотрудники ФСБ  изъяли самодельное взрывное устройства (СВУ) с поражающими элементами и "атрибутику украинских нацформирований".

В доказательство ФСБ обнародовала видео, на котором демонстративно показан украинский флажок, нагрудный знак участника АТО, памятка участникам российской-украинской войны на украинском языке и т.п.

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Напомним: Российские власти постоянно придумывают фейки и провокации, чтобы нагнать ужас на собственный народ и убедить его в необходимости войны против Украины.

Темы: ФСБРосcиявойнаКрым
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