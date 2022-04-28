ГУР оприлюднило дані членів РПЦ, які агітують за війну проти України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало список служителів Російської православної церкви, які співпрацюють із російськими пропагандистами в окупаційних цілях.

Джерело: ГУР Міноборони

Дослівно ГУР: "Служителі Російської православної церкви – солдати пропагандистської армії Росії. Пропагандисти в рясах за вказівкою кремля проповідують доктрину "русского мира", яка не відповідає православному вченню.

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Услід за російською офіційною пропагандою служителі РПЦ виправдовують російську агресію, геноцид українського народу та закликають своїх вірян поповнювати лави російських окупаційних підрозділів".

Деталі: За даними ГУР МО України служителі РПЦ отримали чіткі вказівки агітувати батьків та родичів молодих росіян спонукати їх укладати контракт про військову службу.

Військова розвідка України оприлюднює відомості про "служителів РПЦ, які співпрацюють з російськими пропагандистами та окупаційними підрозділами інформаційно-психологічних операцій".

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ГУР наголошує: за злочини проти територіальної цілісності та населення України всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності.