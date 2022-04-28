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ГУР обнародовало данные членов РПЦ, которые агитируют за войну против Украины

Елена РощинаЧетверг, 28 апреля 2022, 12:37
Гундяев-"Кирилл", фото ТАСС

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало список служителей Русской православной церкви, которые сотрудничают с российскими пропагандистами в оккупационных целях.

Источник: ГУР Минобороны

Дословно ГУР: "Служители Русской православной церкви – солдаты пропагандистской армии России. Пропагандисты в рясах по указанию кремля проповедуют доктрину русского мира, которая не соответствует православному учению.

Вслед за российской официальной пропагандой, служители РПЦ оправдывают российскую агрессию, геноцид украинского народа и призывают своих верующих пополнять ряды российских оккупационных подразделений".

Детали: По данным ГУР МО Украины, служители РПЦ получили четкие указания агитировать родителей и родственников молодых россиян побуждать их заключать контракт о военной службе.

Военная разведка Украины обнародует сведения о "служителях РПЦ, которые сотрудничают с российскими пропагандистами и оккупационными подразделениями информационно-психологических операций".

Служители РПЦ, сотрудничающие с российскими пропагандистами
Служители РПЦ, сотрудничающие с российскими пропагандистами
Полный список смотрите на сайте ГУР

ГУР подчеркивает: за преступления против территориальной целостности и населения Украины все преступники будут привлечены к ответственности.

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Темы: разведкацерковьвойнаРосcия
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