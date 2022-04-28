Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Бундестаг підтримав пришвидшені поставки важкого озброєння Україні

"Європейська правда"Четвер, 28 квітня 2022, 12:42

У четвер німецький Бундестаг проголосував за документ, який закликає уряд розширити і пришвидшити надання Україні важкого озброєння.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

Ухвалений документ під назвою "Захист миру та свободи в Європі – всебічна підтримка України" є спільною пропозицією опозиційного блоку ХДС/ХСС та коаліційних партій.

Реклама:

"За" проголосували 586 депутатів,100 проголосували "проти", 7 утрималися.

Депутати закликали федеральний уряд "продовжити і, по можливості, прискорити постачання в Україну необхідної техніки, а також розширити постачання за рахунок важкого озброєння та складних систем".

Надання озброєння Україні має відбуватись так, щоб не послабити обороноздатність самої Німеччини, заявили парламентарі.

ВІДЕО ДНЯ

Депутати підтримали вжиті до цього кроки уряду, включаючи санкції проти Росії, допомогу в розслідуванні воєнних злочинів та реструктуризацію інфраструктури Німеччини, щоб вона більше не залежала від постачання енергоресурсів із Росії.

"Німецький Бундестаг найрішучішим чином засуджує жорстоку агресивну війну Росії проти України. При цьому Росія грубо порушує міжнародне та гуманітарне право та намагається назавжди зруйнувати європейський мирний порядок", - йдеться у документі.

Депутати закликали якнайшвидше закривати "дірки" в оснащенні Бундесверу, якщо такі виникатимуть. 

Нагадаємо, у Німеччині вже є згода уряду на поставку Україні зенітних самохідних установок Gepard.

Крім того, компанія Rheinmetall подала запит до уряду на передачу Україні 88 вживаних танків Leopard та сотні БМП Marder, а група Krauss-Maffei Wegmann подала запит щодо сотні САУ "Panzerhaubitze 2000".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц тривалий час опирався постачанню важкого озброєння Україні.

Теми: Німеччиназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Командувач Повітряних сил пояснив, яка зброя потрібна, щоб закрити небо над Україною
Україна захищатиметься ударами по складах і базах РФ, світ визнає наше право - Подоляк
Ердоган знову замовив Путіну слівце за мир між Росією та Україною
Прокуратура ідентифікувала 10 росіян, які катували людей у Бучі
Останні новини
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
Усі новини...
Реклама: