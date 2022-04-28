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Бундестаг підтримав пришвидшені поставки важкого озброєння Україні

"Європейська правда"Четвер, 28 квітня 2022, 12:42

У четвер німецький Бундестаг проголосував за документ, який закликає уряд розширити і пришвидшити надання Україні важкого озброєння.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

Ухвалений документ під назвою "Захист миру та свободи в Європі – всебічна підтримка України" є спільною пропозицією опозиційного блоку ХДС/ХСС та коаліційних партій.

"За" проголосували 586 депутатів,100 проголосували "проти", 7 утрималися.

Депутати закликали федеральний уряд "продовжити і, по можливості, прискорити постачання в Україну необхідної техніки, а також розширити постачання за рахунок важкого озброєння та складних систем".

Надання озброєння Україні має відбуватись так, щоб не послабити обороноздатність самої Німеччини, заявили парламентарі.

Депутати підтримали вжиті до цього кроки уряду, включаючи санкції проти Росії, допомогу в розслідуванні воєнних злочинів та реструктуризацію інфраструктури Німеччини, щоб вона більше не залежала від постачання енергоресурсів із Росії.

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"Німецький Бундестаг найрішучішим чином засуджує жорстоку агресивну війну Росії проти України. При цьому Росія грубо порушує міжнародне та гуманітарне право та намагається назавжди зруйнувати європейський мирний порядок", - йдеться у документі.

Депутати закликали якнайшвидше закривати "дірки" в оснащенні Бундесверу, якщо такі виникатимуть. 

Нагадаємо, у Німеччині вже є згода уряду на поставку Україні зенітних самохідних установок Gepard.

Крім того, компанія Rheinmetall подала запит до уряду на передачу Україні 88 вживаних танків Leopard та сотні БМП Marder, а група Krauss-Maffei Wegmann подала запит щодо сотні САУ "Panzerhaubitze 2000".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц тривалий час опирався постачанню важкого озброєння Україні.

Теми: Німеччиназброя
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