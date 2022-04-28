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Бундестаг поддержал ускоренные поставки тяжелого вооружения Украине

"Европейская правда"Четверг, 28 апреля 2022, 12:42

В четверг немецкий Бундестаг проголосовал за документ, призывающий правительство расширить и ускорить предоставление Украине тяжелого вооружения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

Принятый документ под названием "Защита мира и свободы в Европе – всесторонняя поддержка Украины" является общим предложением оппозиционного блока ХДС/ХСС и коалиционных партий.

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За проголосовали 586 депутатов, 100 проголосовали против, 7 воздержались.

Депутаты призвали федеральное правительство "продлить и, по возможности, ускорить поставки в Украину необходимой техники, а также расширить поставки за счет тяжелого вооружения и сложных систем".

Предоставление вооружения Украине должно происходить так, чтобы не ослабить обороноспособность самой Германии, заявили парламентарии.

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Депутаты поддержали предпринятые к этому шаги правительства, включая санкции против России, помощь в расследовании военных преступлений и реструктуризацию инфраструктуры Германии, чтобы она больше не зависела от поставок энергоресурсов из России.

"Немецкий Бундестаг решительным образом осуждает жестокую агрессивную войну России против Украины. При этом Россия грубо нарушает международное и гуманитарное право и пытается навсегда разрушить европейский мирный порядок", - говорится в документе.

Депутаты призвали как можно быстрее закрывать дыры в оснащении Бундесвера, если таковые будут возникать.

Напомним, в Германии уже есть согласие правительства на поставку Украине зенитных самоходных установок Gepard.

Кроме того, компания Rheinmetall подала запрос в правительство на передачу Украине 88 б/у танков Leopard и сотни БМП Marder, а группа Krauss-Maffei Wegmann подала запрос относительно сотни САУ "Panzerhaubitze 2000".

Канцлер Германии Олаф Шольц долго сопротивлялся поставке тяжелого вооружения Украине.

Темы: Германияоружие
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