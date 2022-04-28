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Командувач Повітряних сил пояснив, яка зброя потрібна, щоб закрити небо над Україною

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 квітня 2022, 12:44
Микола Олещук

Повітряні сили ЗСУ потребують сучасних зенітних ракетних комплексів середнього та великого радіуса дії, а також сучасних винищувачів – проти російських літаків, які бомблять українські міста.

Джерело: звернення командувача ПС ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука

Пряма мова: "Ми вдячні  усьому світу за гуманітарну, політичну та фінансову підтримку, санкційний тиск на державу-терориста, військово-технічну допомогу – зброю, яка уже нищить техніку окупантів. Але цієї зброї, що нам надали недостатньо для перемоги!

Ми били, б’ємо, і будемо бити ворога тією технікою, що в нас є на озброєнні. Але для того, щоб Повітряні сили самотужки закрили небо над Україною одних ПЗРК Стінгер та Старстрік, наданих партнерами, недостатньо".

Деталі: Stinger та Starstreak - переносні комплекси малого радіусу дії, передусім призначені для знищення маловисотних цілей, такі як вертольоти.

Дістати ж ними літаки окупантів, які нині скидають бомби на наші міста з 8-ми і більше кілометрів, українські військові не можуть, пояснює Олещук.

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Для цього потрібні сучасні зенітні ракетні комплекси середнього та великого радіусу дії, для ефективного зенітного ракетного прикриття повітряного простору (наприклад американський ЗРК Patriot  або мобільний зенітний ракетний комплекс норвезько-американського виробництва "NASAMS").

А також сучасні винищувачі для винищувального прикриття неба в системі протиповітряної оборони держави.

Раніше полковник Юрій Булавка зазначав, що американських  F-16 "Falcon", F-15, а може й F-18, було б достатньо, щоб схилити перевагу на бік українських сил. Адже ці літаки мають потужні бортові радари, технологічне обладнання, а головне – ракети з активними головками самонаведення.

Він пояснював, що українські військові мають план дій щодо максимально швидкого перенавчання пілотів та інженерно-авіаційного персоналу.

Командувач ПС ЗСУ наголошує: "Ми б дуже хотіли отримати (на будь-яких умовах) техніку західного виробництва, яка є технологічною та ефективною. Війна скоро не закінчиться, нам потрібна зброя вже сьогодні".

Теми: війна
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