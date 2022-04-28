Командующий ВС объяснил, какое оружие жизненно важно, чтобы закрыть небо над Украиной

Воздушные силы ВСУ нуждаются в современных зенитных ракетных комплексах среднего и большого радиуса действия, а также современных истребителях – против российских самолетов, бомбящих украинские города.

Источник: обращение командующего ПС ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука

Прямая речь: "Мы благодарны всему миру за гуманитарную, политическую и финансовую поддержку, санкционное давление на государство-террориста, военно-техническую помощь – оружие, которое уже уничтожает технику оккупантов. Но этого оружия, которое нам оказали недостаточно для победы!

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Мы били, бьем, и будем бить врага той техникой, которая у нас есть на вооружении. Но для того чтобы Воздушные силы самостоятельно закрыли небо над Украиной одних ПЗРК Стингер и Старстрик, предоставленных партнерами, недостаточно".

Детали: Stinger и Starstreak – переносные комплексы малого радиуса действия, прежде всего предназначенные для уничтожения маловысотных целей, таких как вертолеты.

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Достать же ими самолеты оккупантов, которые сейчас сбрасывают бомбы на наши города с 8-ми и более километров, украинские военные не могут, объясняет Олещук.

Для этого требуются современные зенитные ракетные комплексы среднего и большого радиуса действия, для эффективного зенитного ракетного прикрытия воздушного пространства (например, американский ЗРК Patriot или мобильный зенитный ракетный комплекс норвежско-американского производства "NASAMS").

Также современные истребители для истребительного прикрытия неба в системе противовоздушной обороны страны.

Ранее полковник Юрий Булавка отмечал, что американских F-16 "Falcon", F-15, а может и F-18, было бы достаточно, чтобы склонить преимущество на сторону украинских сил. Ведь у этих самолетов мощные бортовые радары, технологическое оборудование, а главное – ракеты с активными головками самонаведения.

Он объяснял, что у украинских военных план есть действий по максимально быстрому переобучению пилотов и инженерно-авиационному персоналу.

Командующий ПС ВСУ отмечает: "Мы бы очень хотели получить (на любых условиях) технику западного производства, которая является технологичной и эффективной. Война скоро не закончится, нам нужно оружие уже сегодня".