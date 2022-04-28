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У Росії зібралися досліджувати книги Гордона

Роман ПетренкоЧетвер, 28 квітня 2022, 13:04
У Росії зібралися досліджувати книги Гордона
ФОТО З INSTAGRAM ГОРДОНА

Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доручив співробітникам центрального апарату вивчити та перевірити зміст книг журналіста Дмитра Гордона.

Джерело: РБК з посиланням на СК

Дослівно: "Вказані книги знаходяться у відкритому продажу на території Росії.

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У низці ЗМІ та соціальних мережах опубліковані звернення до слідчих органів щодо необхідності надання правової оцінки цьому факту".

Деталі: Гордон у Росії визнаний терористом та екстремістом.

Теми: Росіяпропагандацензуравійна
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