У Росії зібралися досліджувати книги Гордона
Четвер, 28 квітня 2022, 13:04
Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доручив співробітникам центрального апарату вивчити та перевірити зміст книг журналіста Дмитра Гордона.
Джерело: РБК з посиланням на СК
Дослівно: "Вказані книги знаходяться у відкритому продажу на території Росії.
У низці ЗМІ та соціальних мережах опубліковані звернення до слідчих органів щодо необхідності надання правової оцінки цьому факту".
Деталі: Гордон у Росії визнаний терористом та екстремістом.
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