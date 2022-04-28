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В России собрались изучать книги Гордона

Роман ПетренкоЧетверг, 28 апреля 2022, 13:04
В России собрались изучать книги Гордона
ФОТО с INSTAGRAM ГОРДОНА

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата изучить и проверить содержание книг журналиста Дмитрия Гордона.

Источник: РБК со ссылкой на СК

Дословно: "Указанные книги находятся в открытой продаже на территории России.

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В ряде СМИ и социальных сетях опубликованы обращения в следственные органы о необходимости дачи правовой оценки данному факту".

Детали: Гордон в России признан террористом и экстремистом.

Темы: Росcияпропагандацензуравойна
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