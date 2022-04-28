Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В России собрались изучать книги Гордона

Роман ПетренкоЧетверг, 28 апреля 2022, 13:04
ФОТО с INSTAGRAM ГОРДОНА

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата изучить и проверить содержание книг журналиста Дмитрия Гордона.

Источник: РБК со ссылкой на СК

Дословно: "Указанные книги находятся в открытой продаже на территории России.

В ряде СМИ и социальных сетях опубликованы обращения в следственные органы о необходимости дачи правовой оценки данному факту".

Детали: Гордон в России признан террористом и экстремистом.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcияпропагандацензуравойна
Главное сегодня

Война в Украине может длиться годами – Столтенберг

Гутерреш "шокирован", что РФ ударила ракетами по Киеву, пока он в городе – ВВС

Конгресс США окончательно одобрил ленд-лиз для Украины

инфографикаПосле всех зверств армии РФ войну с Украиной поддерживают 74% россиян

видеоООН готова эвакуировать гражданских из Мариуполя – Гутерреш

дополненоРоссия атаковала центр Киева: попали в объект и дом, есть пострадавшие

Все новости...
Росcия
Shell отказалась от смесей нефтепродуктов с российским происхождением
ГУР обнародовало данные членов РПЦ, которые агитируют за войну против Украины
Лукашенко решил, что в Союзное государство РФ и Беларуси захотят и другие страны
Последние новости
03:08
В Конгрессе США заявляют, что готовы поддержать запрос Байдена на $33 млрд для Украины – СМИ
02:29
Британия отправит 8 тысяч военных в Восточную Европу на масштабные учения
01:32
Завалило операционную, минимум 1 погибший: на "Азовстали" не понимают, как дальше спасать раненых
01:25
Харьковщина: россияне убили за сутки 5 мирных жителей и ранили 11
00:47
Израиль и некоторые другие страны призвали своих граждан "как можно скорее" покинуть Приднестровье
00:46
Состояние Цукерберга выросло на $11 миллиардов за день – Bloomberg
00:45
Черногория получила прозападное правительство
00:30
Руководство ОПЗ, выплатившее себе 7 миллионов премии, уволили
00:14
На Донбассе ВСУ отбили 9 атак и уничтожили 20 единиц вражеской техники
00:04
Война в Украине может длиться годами – Столтенберг
Все новости...