В России собрались изучать книги Гордона
Четверг, 28 апреля 2022, 13:04
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата изучить и проверить содержание книг журналиста Дмитрия Гордона.
Источник: РБК со ссылкой на СК
Дословно: "Указанные книги находятся в открытой продаже на территории России.
В ряде СМИ и социальных сетях опубликованы обращения в следственные органы о необходимости дачи правовой оценки данному факту".
Детали: Гордон в России признан террористом и экстремистом.
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