Поляків попередили про колони військової техніки на дорогах через навчання

У Польщі протягом всього травня громадяни можуть спостерігати рух дорогами військової техніки у зв’язку із навчаннями, її просять не знімати і не фотографувати.

Як повідомляє PAP, про це оголосила речниця Головного командування Збройних сил, пише "Європейська правда".

Вона зазначила, що починаючи з 1 травня і протягом всього місяця люди можуть бачити військвоу техніку на дорогах у Західно-Поморському, Любуському, Великопольському, Куявсько-Поморському, Лодзькому, Мазовецькому, Любуському та Вармінсько-Мазурському воєводствах.

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За словами речниці, це пов’язано із військовими навчаннями і переміщення колон буде їх частиною - щоб відпрацювати прибуття і розгортання сил союзників. В основному переміщення техніки будуть здійснювати вночі, щоб не ускладнювати дорожній рух, але іноді колони можуть рухатися і вдень.

Людей просять не фотографувати та не поширювати ніяку інформацію про переміщення техніки чи зльоти і приземлення військових літаків.

Як повідомлялося, у Латвії з середини квітня майже до кінця травня проводять військові навчання Namejs-2022 за участі союзників у НАТО.