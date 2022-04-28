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Поляков предупредили о колоннах военной техники на дорогах из-за учений

"Европейская правда"Четверг, 28 апреля 2022, 13:33

В Польше в течение всего мая граждане могут наблюдать движение по дорогам военной техники в связи с учениями, ее просят не снимать на камеру.

Как сообщает PAP, об этом объявила пресс-секретарь Главного командования Вооруженных сил, пишет "Европейская правда".

Она отметила, что начиная с 1 мая и в течение всего месяца люди могут видеть военную технику на дорогах в Западно-Поморском, Любушском, Великопольском, Куявско-Поморском, Лодзьком, Мазовецком и Варминско-Мазурском воеводствах.

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По словам пресс-секретаря, это связано с военными учениями и перемещение колонн будет их частью - чтобы отработать прибытие и развертывание сил союзников. В основном перемещения техники будут производить ночью, чтобы не усложнять дорожное движение, но иногда колонны могут двигаться и днем.

Людей просят не фотографировать и не распространять никакую информацию о перемещении техники или взлетах и ​​приземлениях военных самолетов.

Как сообщалось, в Латвии с середины апреля почти до конца мая проводятся военные учения Namejs-2022 с участием союзников в НАТО.

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Темы: Польшаоружие
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