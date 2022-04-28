Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Поляков предупредили о колоннах военной техники на дорогах из-за учений

"Европейская правда"Четверг, 28 апреля 2022, 13:33

В Польше в течение всего мая граждане могут наблюдать движение по дорогам военной техники в связи с учениями, ее просят не снимать на камеру.

Как сообщает PAP, об этом объявила пресс-секретарь Главного командования Вооруженных сил, пишет "Европейская правда".

Она отметила, что начиная с 1 мая и в течение всего месяца люди могут видеть военную технику на дорогах в Западно-Поморском, Любушском, Великопольском, Куявско-Поморском, Лодзьком, Мазовецком и Варминско-Мазурском воеводствах.

По словам пресс-секретаря, это связано с военными учениями и перемещение колонн будет их частью - чтобы отработать прибытие и развертывание сил союзников. В основном перемещения техники будут производить ночью, чтобы не усложнять дорожное движение, но иногда колонны могут двигаться и днем.

Людей просят не фотографировать и не распространять никакую информацию о перемещении техники или взлетах и ​​приземлениях военных самолетов.

Как сообщалось, в Латвии с середины апреля почти до конца мая проводятся военные учения Namejs-2022 с участием союзников в НАТО.

Темы: Польшаоружие
Главное сегодня

Война в Украине может длиться годами – Столтенберг

Гутерреш "шокирован", что РФ ударила ракетами по Киеву, пока он в городе – ВВС

Конгресс США окончательно одобрил ленд-лиз для Украины

инфографикаПосле всех зверств армии РФ войну с Украиной поддерживают 74% россиян

видеоООН готова эвакуировать гражданских из Мариуполя – Гутерреш

дополненоРоссия атаковала центр Киева: попали в объект и дом, есть пострадавшие

Все новости...
Польша
Польша хочет продлить срок выплат за украинских беженцев
Работу в Польше нашли 80 тысяч украинских беженцев
В Польше задержаны шпионы из России и Беларуси
Последние новости
03:08
В Конгрессе США заявляют, что готовы поддержать запрос Байдена на $33 млрд для Украины – СМИ
02:29
Британия отправит 8 тысяч военных в Восточную Европу на масштабные учения
01:32
Завалило операционную, минимум 1 погибший: на "Азовстали" не понимают, как дальше спасать раненых
01:25
Харьковщина: россияне убили за сутки 5 мирных жителей и ранили 11
00:47
Израиль и некоторые другие страны призвали своих граждан "как можно скорее" покинуть Приднестровье
00:46
Состояние Цукерберга выросло на $11 миллиардов за день – Bloomberg
00:45
Черногория получила прозападное правительство
00:30
Руководство ОПЗ, выплатившее себе 7 миллионов премии, уволили
00:14
На Донбассе ВСУ отбили 9 атак и уничтожили 20 единиц вражеской техники
00:04
Война в Украине может длиться годами – Столтенберг
Все новости...