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Росія придумала сценарій, за яким Польща у змові зі США захоплює Західну Україну

"Європейська правда"Четвер, 28 квітня 2022, 13:55

Глава російської розвідки Сергєй Наришкін заявив, начебто має дані про плани Вашингтона і Варшави встановити "військово-політичний контроль Польщі" над її нібито "історичними володіннями" в Україні.

Про це пише підконтрольне Кремлю агентство РИА "Новости", повідомляє "Європейська правда".

За теорією, яку просуває російська розвідка, Польща нібито хоче ввести свої війська у західні області України під гаслом "захисту від російської агресії". Розмови про мандат цієї місії Польща нібито веде з адміністрацією Байдена.

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Таку місію, стверджує РФ, Польща хоче організувати без мандату НАТО, але за участю "охочих держав".

Польський контингент нібито хочуть розмістити в частинах України з мінімальною загрозою безпосереднього зіткнення з російськими військовими, а до завдань польської місії має увійти "поступове перехоплення у нацгвардії України контролю над розташованими там стратегічними об'єктами".

Крім того, заявляє розвідка держави-агресора, польські спецслужби нібито вже ведуть пошук "договороспроможних" представників української еліти для формування "орієнтованої на Варшаву "демократичної" противаги націоналістам".

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Після того, як польські сили закріпляться на заході України, за сценарієм розвідки РФ має відбутись розкол України, за якого "Варшава по суті отримає під керування території, на які увійдуть польські миротворці".

Уряд Польщі раніше виступив з ідею миротворчої місії в Україні, однак вона поки не знайшла підтримки серед союзників.

Теми: РосіяПольщапропаганда
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