Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія придумала сценарій, за яким Польща у змові зі США захоплює Західну Україну

"Європейська правда"Четвер, 28 квітня 2022, 13:55

Глава російської розвідки Сергєй Наришкін заявив, начебто має дані про плани Вашингтона і Варшави встановити "військово-політичний контроль Польщі" над її нібито "історичними володіннями" в Україні.

Про це пише підконтрольне Кремлю агентство РИА "Новости", повідомляє "Європейська правда".

За теорією, яку просуває російська розвідка, Польща нібито хоче ввести свої війська у західні області України під гаслом "захисту від російської агресії". Розмови про мандат цієї місії Польща нібито веде з адміністрацією Байдена.

Таку місію, стверджує РФ, Польща хоче організувати без мандату НАТО, але за участю "охочих держав".

Польський контингент нібито хочуть розмістити в частинах України з мінімальною загрозою безпосереднього зіткнення з російськими військовими, а до завдань польської місії має увійти "поступове перехоплення у нацгвардії України контролю над розташованими там стратегічними об'єктами".

Крім того, заявляє розвідка держави-агресора, польські спецслужби нібито вже ведуть пошук "договороспроможних" представників української еліти для формування "орієнтованої на Варшаву "демократичної" противаги націоналістам".

Після того, як польські сили закріпляться на заході України, за сценарієм розвідки РФ має відбутись розкол України, за якого "Варшава по суті отримає під керування території, на які увійдуть польські миротворці".

ВІДЕО ДНЯ

Уряд Польщі раніше виступив з ідею миротворчої місії в Україні, однак вона поки не знайшла підтримки серед союзників.

Теми: РосіяПольщапропаганда
Головне сьогодні

Через брак пального киян просять не їздити на власних авто

фото Тотальний контроль і гетто: маріупольцям роздають "правила" життя в окупації – радник мера

Зброя США змінить ситуацію, але не так швидко, як хочеться – Данілов

Окупанти викрали британців, які допомагали евакуювати людей

Польща передала Україні понад 200 танків

оновлено від 10.44Київ: від ракетного обстрілу 28 квітня загинула журналістка

Усі новини...
Росія
Росіяни вдарили по житлових кварталах Нью-Йорка на Донеччині, троє загиблих
РФ тримає дресированих дельфінів на військовій базі у Криму – Військово-морський інститут США
Ердоган знову замовив Путіну слівце за мир між Росією та Україною
Останні новини
15:31
НАТО за останні дні кілька разів піднімав винищувачі через літаки РФ над Чорним і Балтійським морем
15:16
Товари для ЗСУ та дитяче харчування: що шукають українці на Rozetka
15:14
СБУ затримала росіян, які намагалися захопити Південноукраїнську АЕС
15:11
Через брак пального киян просять не їздити на власних авто
15:06
Країни Балтії та Польща виступили за посилення постійної присутності НАТО на східному фланзі
14:55
У РФ погіршили прогнози щодо росту інфляції і падіння ВВП
14:54
інфографікаРівень симпатій українців до Путіна й Лукашенка наблизився до нуля - соціологія
14:51
Британія відправить в Україну експертів для розслідування воєнних злочинів
14:50
Фельдшерка з Лисичанська вивезла з-під обстрілів дві машини "швидкої допомоги"
14:34
Росія пропонує Індії план подвійних платежів за нафту та інші товари – Bloomberg
Усі новини...