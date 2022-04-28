Россия придумала сценарий, по которому Польша в сговоре с США захватывает Западную Украину

Глава российской разведки Сергей Нарышкин заявил, что якобы располагает данными о планах Вашингтона и Варшавы установить "военно-политический контроль Польши" над ее якобы "историческими владениями" в Украине.

Об этом пишет подконтрольное Кремлю агентство РИА "Новости", сообщает "Европейская правда".

По теории, продвигаемой российской разведкой, Польша якобы хочет ввести свои войска в западные области Украины под лозунгом "защиты от российской агрессии". Разговоры о мандате этой миссии Польша якобы ведет с администрацией Байдена.

Такую миссию, утверждает РФ, Польша хочет организовать без мандата НАТО, но с участием "желающих государств".

Польский контингент якобы хотят разместить в частях Украины с минимальной угрозой непосредственного столкновения с российскими военными, а в задачи польской миссии должен войти "постепенный перехват у нацгвардии Украины контроля над расположенными там стратегическими объектами".

Кроме того, заявляет разведка государства-агрессора, польские спецслужбы якобы уже ведут поиск "договороспособных" представителей украинской элиты для формирования "ориентированного на Варшаву "демократического" противовеса националистам".

После того как польские силы закрепятся на западе Украины, по сценарию разведки РФ должен произойти раскол Украины, при котором "Варшава, по сути, получит под управление территории, на которые войдут польские миротворцы".

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Правительство Польши ранее выступило с идеей миротворческой миссии в Украине, однако она пока не нашла поддержки среди союзников.