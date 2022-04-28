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Представниця ООН виїхала в Запоріжжя готувати можливу евакуацію з Маріуполя

"Європейська правда"Четвер, 28 квітня 2022, 14:54

Координаторка ООН з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані повідомила, що виїхала до Запоріжжя для підготовки до евакуації з Маріуполя.

Про це Лубрані написала у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Генеральний секретар Антоніу Гутерреш прибув в Україну для зустрічі з президентом Зеленським. На його прохання я їду до Запоріжжя для підготовки до, сподіваюсь, евакуації з Маріуполя. ООН повністю мобілізована для порятунку життів українців і надання допомоги тим, хто її потребує", - написала Лубрані.

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Генсек ООН прибув до України після візиту до Москви. Там він зустрівся з президентом РФ Владіміром Путіним і запропонував створити координаційну групу, через яку погоджувались би "зелені коридори" для цивільних осіб та гуманітарних вантажів.

У Москві Гутерреш запропонував скоординовану роботу ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста, України та РФ, щоб уможливити евакуацію цивільних, які хочуть виїхати - як з "Азовсталі", так і інших частин Маріуполя.

Читайте також: Генерал чи секретар? Яких дій та рішень варто чекати від генсека ООН.

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Теми: ООНМаріупольЗапоріжжя
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