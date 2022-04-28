Представительница ООН выехала в Запорожье готовить возможную эвакуацию из Мариуполя

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани сообщила, что выехала в Запорожье для подготовки к эвакуации из Мариуполя.

Об этом Лубрани написала в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Генеральный секретарь Антониу Гутерреш прибыл в Украину для встречи с президентом Зеленским. По его просьбе я еду в Запорожье для подготовки к, надеюсь, эвакуации из Мариуполя. ООН полностью мобилизована для спасения жизней украинцев и оказания помощи нуждающимся", - написала Лубрани.

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Генсек ООН прибыл в Украину после визита в Москву. Там он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и предложил создать координационную группу, через которую согласились бы "зеленые коридоры" для гражданских лиц и гуманитарных грузов.

В Москве Гутерреш предложил скоординированную работу ООН, Международного комитета Красного Креста, Украины и РФ, чтобы предпринять эвакуацию граждан, желающих уехать - как из "Азовстали", так и других частей Мариуполя.