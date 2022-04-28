Росіяни вдарили по житлових кварталах Нью-Йорка на Донеччині, троє загиблих
Четвер, 28 квітня 2022, 14:55
Російські некеровані авіаракети влучили у промислове підприємство та житлові квартали Нью-Йорка на Донеччині, троє загинули.
Джерело: глава ОДА Павло Кириленко
Пряма мова Кириленка: "Троє загиблих, троє поранених. Усі - цивільні. Такі попередні наслідки ранкового авіаудару, який росіяни завдали по Нью-Йорку.
Пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків, але точну кількість руйнувань ще належить визначити.
Знову і знову росіяни б'ють по цивільних — вони ведуть війну на винищення українського мирного населення".