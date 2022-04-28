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Росіяни вдарили по житлових кварталах Нью-Йорка на Донеччині, троє загиблих

Роман ПетренкоЧетвер, 28 квітня 2022, 14:55

Російські некеровані авіаракети влучили у промислове підприємство та житлові квартали Нью-Йорка на Донеччині, троє загинули.

Джерело: глава ОДА Павло Кириленко

Пряма мова Кириленка: "Троє загиблих, троє поранених. Усі - цивільні. Такі попередні наслідки ранкового авіаудару, який росіяни завдали по Нью-Йорку.

Пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків, але точну кількість руйнувань ще належить визначити.

Знову і знову росіяни б'ють по цивільних — вони ведуть війну на винищення українського мирного населення".

Теми: Донецька областьобстрілвійнаРосія
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