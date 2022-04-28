Россияне ударили по жилым кварталам Нью-Йорка на Донетчине, трое погибших

Российские неуправляемые авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы Нью-Йорка Донецкой области, трое погибли.

Источник: глава ОГА Павел Кириленко

Прямая речь Кириленко: "Три погибшие, трое раненых. Все – гражданские. Таковы предварительные последствия утреннего авиаудара, который россияне нанесли по Нью-Йорку.

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Повреждены не менее 9 частных домов, но точное количество разрушений еще предстоит определить.

Снова и снова россияне бьют по гражданским — они ведут войну на истребление украинского мирного населения".