У Саратові в Росії розбилися два військові гелікоптери – росЗМІ

Російські державні ЗМІ повідомляють, що під Саратовим розбились два військові гелікоптери, які використовували для навчань персоналу.

Джерело: російська державна агенція "ТАСС", російська агенція "Интерфакс", російська державна новинна агенція "РИА Новости" з посиланням на Центральний військовий округ РФ, telegram-канал мера Саратова Михайла Ісаєва

Деталі: Російські державні ЗМІ з посиланням на рятувальників повідомляють про трощу двох військових гелікоптерів у Саратовській області.

За словами чиновника в рятувальних службах, один із гелікоптерів із 3 людьми на борту впав і розвалився. Перед тим, як розвалитися, несправний гелікоптер нібито проорав ще 100 метрів землі.

Інший, імовірно, зумів долетіти до летовища біля селища "Соколовий".

Російська влада підтвердила загибель однієї людини на розбитому гелікоптері, а доля ще одного – не відома. Водночас одна людина катапультувалась із парашутом.

Ісаєв повідомив, що нібито розбився приватний літак "Ансат".

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Подібну інформацію про трощу приватного гелікоптера повідомили й журналісти російського "Інтерфаксу".

Згодом у Центральному ВО збройних сил РФ повідомили, що зіткнення гелікоптерів сталося при здійсненні посадки на летовищі. Один із них від зіткнення здійснив жорстку посадку, через що одна людина загинула.