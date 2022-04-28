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У Саратові в Росії розбилися два військові гелікоптери – росЗМІ

Денис КарловськийЧетвер, 28 квітня 2022, 15:24
У Саратові в Росії розбилися два військові гелікоптери – росЗМІ
російський гелікоптер "ансат" у казані 2018 року. фото ілюстративне: getty images

Російські державні ЗМІ повідомляють, що під Саратовим розбились два військові гелікоптери, які використовували для навчань персоналу.

Джерело: російська державна агенція "ТАСС", російська агенція "Интерфакс", російська державна новинна агенція "РИА Новости" з посиланням на Центральний військовий округ РФ, telegram-канал мера Саратова Михайла Ісаєва

Деталі: Російські державні ЗМІ з посиланням на рятувальників повідомляють про трощу двох військових гелікоптерів у Саратовській області.

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За словами чиновника в рятувальних службах, один із гелікоптерів із 3 людьми на борту впав і розвалився. Перед тим, як розвалитися, несправний гелікоптер нібито проорав ще 100 метрів землі.

Інший, імовірно, зумів долетіти до летовища біля селища "Соколовий".

Російська влада підтвердила загибель однієї людини на розбитому гелікоптері, а доля ще одного – не відома. Водночас одна людина катапультувалась із парашутом.

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Ісаєв повідомив, що нібито розбився приватний літак "Ансат".

Подібну інформацію про трощу приватного гелікоптера повідомили й журналісти російського "Інтерфаксу".

Згодом у Центральному ВО збройних сил РФ повідомили, що зіткнення гелікоптерів сталося при здійсненні посадки на летовищі. Один із них від зіткнення здійснив жорстку посадку, через що одна людина загинула.

Приблизе розташування трощі гелікоптерів відносно України
Приблизе розташування трощі гелікоптерів відносно України
Мапа: google maps

Теми: Росіянадзвичайна подіяавіа
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