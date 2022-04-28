В Саратове в России разбились два военных вертолета – росСМИ

российский вертолет "ансат" в казани в 2018 году. фото иллюстративное: getty images

Российские государственные СМИ сообщают, что под Саратовым разбились два военных вертолета, которые использовали для тренировки персонала.

Источник: российское государственное агентство "ТАСС", российское агентство "Интерфакс", telegram-канал мэра Саратова Михаила Исаева

Детали: Российские государственные СМИ со ссылкой на спасателей сообщают о крушении двух военных вертолетов в Саратовской области.

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По словам чиновника в спасательных службах, один из вертолетов с 3 людьми на борту упал и развалился. Перед тем, как развалиться, неисправный вертолет якобы пропахал еще 100 метров земли.

Другой, вероятно, сумел долететь до аэродрома возле поселка "Соколовый".

Российские власти подтвердили гибель одного человека на разбитом вертолете, а судьба еще одного – неизвестна. Одновременно один человек катапультировался с парашютом.

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Исаев сообщил, что это якобы разбился частный самолет "Ансат".

Подобную информацию о крушении частного, а не военного вертолета сообщили и журналисты российского "Интерфакса".

Впоследствии в Центральном ВО вооруженных сил РФ сообщили, что столкновение вертолетов произошло при совершении посадки на аэродроме. Один из них совершил жесткую посадку, из-за чего один человек погиб.