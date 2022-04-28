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Поблизу Мелітополя підірвано міст, яким росіяни везли зброю та паливо – ЗМІ

Олена РощінаЧетвер, 28 квітня 2022, 15:36
Поблизу Мелітополя підірвано міст, яким росіяни везли зброю та паливо – ЗМІ
Міст у Якимівці, фото ria-m.tv

В Якимівці Мелітопольського району Запорізької області підірвали залізничний міст, яким російські військові доставляють зброю та паливо з окупованого Криму, пише місцеве ЗМІ.

Джерело: РІА Мелітополь

Деталі: Близько 8-ї ранку 28 квітня в Якимівці прогримів потужний вибух, який було чути не лише в навколишніх селах, а й у Мелітополі.

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За наявною інформацією, було підірвано залізничний міст, яким окупанти доставляють зброю та паливо для військової техніки з окупованого Криму.

За словами місцевих жителів, у росіян "почалася паніка": вони оточили міст і почали перевіряти всі машини, що проїжджали.

Крім того, окупанти проводять обшуки у будинках місцевих жителів села Володимирівка та шукають диверсантів.

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Натомість росіяни "заспокоюють" якимівців, стверджуючи, що самі влаштували вибух, розмінуючи рейки.

Того, хто зробив "закладку", шукають.

У розпорядженні редакції РІА "Мелітополь" опинилося відео знищеного мосту. Видання опублікувало фото.

 

Видання наголошує, що цей міст – єдине залізничне сполучення з окупованим Кримом.

 

Якимівка перебуває в окупації, як і Генічеськ, Мелітополь та Бердянськ.

Теми: МелітопольЗапорізька областьвійнаРосія
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