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Вблизи Мелитополя взорван мост, по которому россияне везли оружие и топливо – СМИ 

Елена РощинаЧетверг, 28 апреля 2022, 15:36
Вблизи Мелитополя взорван мост, по которому россияне везли оружие и топливо – СМИ 
Мост в Акимовке, фото ria-m.tv

В Акимовке Мелитопольского района Запорожской области взорвали железнодорожный мост, по которому российские военные доставляют оружие и топливо из оккупированного Крыма, пишет местное СМИ.

Источник: РИА Мелитополь

Детали: Около 8 утра 28 апреля в Акимовке прогремел мощный взрыв, который был слышен не только в окрестных селах, но и в Мелитополе.

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По имеющейся информации, был взорван железнодорожный мост, по которому оккупанты доставляют оружие и топливо для военной техники из оккупированного Крыма.

По словам местных жителей, у россиян "началась паника": они оцепили мост и начали проверять все проезжающие машины. 

Кроме того, оккупанты проводят обыски в домах местных жителей села Владимировка и ищут диверсантов.

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Вместе с тем россияне "успокаивают" акимовцев, утверждая, что сами устроили взрыв, разминируя рельсы. 

Того, кто сделал "закладку", ищут. 

В распоряжении редакции РИА Мелитополь оказалось видео уничтоженного моста. Издание опубликовало фото.

 

Издание подчеркивает, что этот мост – единственное железнодорожное соединение с оккупированным Крымом.

 

Акимовка находится в оккупации, как и Геническ, Мелитополь и Бердянск.

Темы: МелитопольЗапорожская областьвойнаРосcия
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